El presidente de Portugal será operado de urgencia por una hernia encarcelada

La cirugía, que durará aproximadamente una hora y media, tiene un riesgo "relativamente bajo, tanto el riesgo quirúrgico como el riesgo anestésico, por lo tanto, es previsible que la cirugía salga bien y que no haya complicaciones", explicó en declaraciones a la prensa Maria João Baptista, presidenta del Consejo de Administración del Hospital Universitario de São João.

Rebelo de Sousa, que llegó al hospital tras sentirse indispuesto y vomitar, se encuentra "muy bien en términos anímicos", continuó Baptista, quien agregó que el mandatario permanecerá ingresado algunos días en la institución médica, sin precisar cuántos.

El jefe de Estado luso fue hospitalizado esta tarde en el Hospital Universitario de São João después de sentirse "indispuesto a raíz de un bloqueo digestivo" tras acudir a un funeral en el norte del país.

Los médicos de la Presidencia consideraron que, antes de emprender el viaje de regreso a Lisboa, sería aconsejable realizarle unas pruebas médicas.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.

El jefe de Estado ha tenido varios problemas de salud: en octubre de 2019 se sometió a un cateterismo y se le diagnosticaron varias obstrucciones coronarias importantes, que fueron tratadas durante la intervención, y fue operado de varias hernias en 2017 y 2021.

De hecho, Baptista explicó este lunes que "el hecho de que el presidente ya se haya sometido a una cirugía previa por una hernia similar a la que tiene en este momento fue uno de los factores" que llevó a los médicos a tomar la decisión "de inmediato".

En junio de 2023 también fue hospitalizado tras desmayarse a causa de una bajada de tensión durante una visita a una universidad.