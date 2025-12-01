Erdogan ve "inexcusables" los ataques ucranianos contra petroleros en el mar Negro

"La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a una dimensión que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque, el viernes pasado, a buques de la marina mercante en nuestra zona económica exclusiva muestra una escalada preocupante", dijo Erdogan.

"No se pueden excusar de ninguna manera estos ataques que amenazan vidas y medio ambiente, así como la seguridad de la navegación en nuestra zona económica exclusiva", insistió.

"Mandamos una advertencia al respecto a todos los bandos implicados", señaló el mandatario en su discurso, transmitido en la emisora NTV, tras la quincenal reunión del gabinete de ministros, a la vez que reiteró su disposición para facilitar negociaciones de paz.

Kiev reivindicó ayer los dos ataques con drones navales contra los petroleros Kairos y Virat, ambos abanderados en Gambia y sin carga en el momento del ataque, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el Mar Negro, supuestamente para cargar crudo ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el Kairos se produjo un enorme incendio que solo pudo ser apagado horas más tarde con la intervención de buques turcos de extinción de fuegos, mientras que el Virat perdió maniobrabilidad pero no registró mayores daños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No hubo víctimas, aunque la tripulación del Kairos tuvo que ser evacuada por barcos de rescate turco.

El Ministerio de Exteriores turco ya había descrito el sábado como "preocupante" el ataque al Kairos y el Virat, destacando el "grave riesgo" que suponen para vida, bienes y medio ambiente.

"Mantenemos contacto con los bandos implicados para prevenir escaladas y expansión de la guerra en el mar Negro y evitar que afecten negativamente a las actividades económicas en nuestra región", avanzó entonces el ministerio en un comunicado.