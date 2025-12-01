Partido Liberal de Honduras considera como "muy hipotético" una posible derrota electoral

"El único escenario (de aceptar una derrota) es si el Consejo Nacional Electoral (CNE), después de que haya hecho todo el cómputo de todas las actas a nivel nacional, emitiera un fallo basado en ley, "dijo en rueda de prensa el coordinador de la Comisión Nacional de Campaña del Partido Liberal, Tomás Lozano, en ausencia de Nasralla.

En ese sentido, continuó, "nosotros aceptaríamos algo que consideramos muy hipotético, porque la realidad electoral está indicando que, más bien, nuestro instituto político se va a alzar con la victoria".

Lozano aseguró que en los próximos días se verá una "evolución" a favor de Nasralla, que según los resultados preliminares de las elecciones general del domingo permanece a apenas unos 500 votos por debajo de su contrincante Asfura, del Partido Nacional y bajo el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Con la tendencia que en este momento se está marcando, no hay duda que nuestro partido pronto va a superar esos 515 votos y vamos a seguir con esa tendencia positiva para que en los próximos días podamos ver una evolución en favor del Partido Liberal" argumentó el coordinador de campaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta las 16.00 hora local (22.00 GMT), Asfura va a la cabeza con 749.022 votos (39,91 %), apenas unos 515 votos por encima de Nasralla, que cuenta con 748.507 votos (39,89 %) al tener el 57,03 % de las actas escrutadas, según el conteo inicial del ente electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a este ajustado margen, considerado como un empate técnico, ninguno de los dos se ha declarado ganador de los comicios de Honduras, donde no existe la segunda vuelta y vence quien tenga la mayoría de sufragios.

Sin embargo, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de Honduras ya ha finalizado con el 57,03 % de las actas transmitidas, según informó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall.

La función del TREP es informar de manera preliminar en poco tiempo así como contribuir a bajar la tensión de los ciudadanos que demandan conocer de manera inmediata los resultados del CNE, garantizando que haya certeza jurídica.

Para que el CNE dé a conocer los resultados finales del domingo, tiene 30 días, pero si el recuento en su página web los procesa en menor tiempo, el informe oficial declarando finalizado el proceso electoral se podría conocer antes de la Navidad.

Los resultados preliminares evidencian el retorno de la derecha en Honduras, después de que la candidata de izquierda, Rixi Moncada con el oficialista Partido Libre, quedara en un tercer lugar con el 19 % de los votos según las actas escrutadas.