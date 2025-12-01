Trump asegura que ya sabe quién sustituirá a Powell al frente de la Fed

Trump confirmó a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington desde Florida, que ya tiene un nombre. "Sé a quién voy a elegir, sí", aseguró el presidente, que no quiso desmentirlo cuando un periodista le preguntó si sería Kevin Hassett, el principal asesor económico de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense dijo que anunciará "pronto" al sustituto de Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026, tras ser puesto al frente del banco emisor por el propio Trump en 2018 y renovado por el presidente demócrata Joe Biden.

Tras asumir el poder en enero de este año, Trump ha criticado constantemente a Powell por no acelerar la rebaja de los tipos de interés para estimular la economía, algo que el jefe de la política monetaria ha resistido argumentando que la cautela sobre la marcha de la inflación y el mercado laboral son necesarias para no descarrilar la recuperación económica y la desinflación tras la pandemia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo recientemente que seguramente Trump haría el anuncio del sustituto de Powell antes de Navidad y que la decisión está ahora limitada a cinco candidatos fuertes.

Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, suena como uno de los posibles elegidos, junto con el gobernador de la reserva federal Christopher Waller.

El Comité de Mercado Abierto (FOMC) se prepara para su última reunión del año el 9 de diciembre, después de que Powell rebajara las expectativas de un nuevo recorte del precio de dinero en octubre ante la falsa del consenso en el seno de la Fed, el miedo a reactivar la alta inflación y ante la falta de nuevos datos por el cierre del gobierno de 40 días que finalizó el pasado día 12.