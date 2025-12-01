Una española lidera un estudio sobre los efectos de la quitina de grillo en el cáncer

Según una nota de la universidad del sur de España, Rodríguez obtuvo una beca 'INSPIRE' para encabezar este trabajo en el que colaboran Borja Martínez, director del grupo 'Sport Research Group' de la UAL, y científicos estadounidenses de la Tufts University, la Colorado State University y la University of Wisconsin-Madison.

La investigación parte de la hipótesis de que la quitina, una fibra dietética presente en el exoesqueleto de insectos como el grillo, puede actuar como un "prebiótico natural", provocando cambios en la microbiota y en biomarcadores de inflamación que podrían reducir el riesgo oncológico.

El estudio da continuidad a una línea de trabajo preliminar que Rodríguez desarrolló durante su etapa posdoctoral en Boston (EE. UU.), donde descubrió en un modelo murino que la proteína de grillo modificaba favorablemente la microbiota intestinal.

Ahora, el proyecto analizará muestras de un ensayo en el que los participantes han consumido proteína de grillo o placebo durante 30 días, utilizando técnicas de metabolómica y análisis del ADN para entender los cambios en el entorno intestinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El objetivo es generar una base científica para estrategias dietéticas que contribuyan a reducir el riesgo de cáncer colorrectal", explicó la investigadora, quien destacó la importancia de desarrollar estas estrategias basadas en alimentos sostenibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si los resultados respaldan la hipótesis inicial, el siguiente paso del equipo científico será plantear un ensayo clínico en pacientes con pólipos (adenomas) para evaluar el potencial preventivo real de esta fuente proteica en un contexto clínico.