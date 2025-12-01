Wall Street empieza diciembre en rojo y con caída de las tecnológicas

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,42 %, hasta 47.514 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,6 %, hasta 6.807 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,9 %, hasta los 23.154 enteros.

Entre las tecnológicas más perjudicadas en la apertura se encontraban Nvidia (0,15 %), AMD (1 %) y Broadcom (3,4 %), lastradas de nuevo por el temor de los inversores a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

Estas preocupaciones presionaron en noviembre al Nasdaq y al S&P 500, que perdieron en el cómputo mensual un 0,9 % y un 0,4 %, respectivamente.

Por otra parte, el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, caía hoy un 5,7 %, hasta cotizar por debajo de los 86.000 dólares.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 1 %, hasta 59,16 dólares el barril, después de que la OPEP+ mantuviera el recorte de la producción de 2 millones de barriles diarios decidido a finales de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.