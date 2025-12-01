Zelenski se reúne con Macron coincidiendo con el viaje de Witkoff a Moscú para ver a Putin

Está previsto que Macron reciba a Zelenski a las 10.45 horas en el Palacio del Elíseo, donde abordarán las últimas evoluciones sobre el plan de paz estadounidense, y a las 12.30 horas se unirán a sus respectivas esposas para celebrar un almuerzo, que irá seguido a las 15.00 horas por unas declaraciones a la prensa de los dos mandatarios, según la agenda facilitada por la Presidencia francesa.

El Elíseo inscribió esta visita de Zelenski a París en los avances diplomáticos recientes, en concreto con la reunión de la Coalición de Voluntarios que tuvo lugar el pasado martes, una semana después de que el mandatario ucraniano se trasladara a la capital francesa para reforzar la cooperación en materia de defensa con Francia.

Desde aquella visita a París muchas cosas han cambiado en la situación en el país, en concreto en el terreno interno con la dimisión del jefe de gabinete de Zelenski, Andrí Yermak, quien dimitió el viernes tras ser acusado de corrupción.

Yermak ha sido una figura central de la vida política ucraniana desde 2020 y jefe de la delegación para las conversaciones de paz desde 2022.

Además, Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas y contra Kiev, que ha respondido atacando las exportaciones petroleras rusas, mientras en el frente diplomático las negociaciones de Estados Unidos con Ucrania y Rusia se intensifican.

Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, viaja este lunes a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin en busca de avanzar en la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, confirmó la víspera un funcionario del Gobierno del presidente EE.UU., Donald Trump.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, se da después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, fue "productiva", según dijo Rubio a la prensa, aunque reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz.

También Zelenski destacó la víspera el tono "constructivo" de las conversaciones en Florida, lideradas por la parte ucraniana por el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

El Elíseo indicó que la reunión de hoy con Macron servirá para analizar la situación actual y las condiciones de una paz duradera en el contexto de las negociaciones de Ginebra y el plan estadounidense, y en "estrecha concertación con los socios europeos".

Paralelamente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen hoy en Bruselas para hablar, entre otras cosas, de la utilización de los activos rusos congelados, a lo que se opone Bélgica.

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, subrayó hoy a la radio France Culture que las conversaciones para lograr la paz en Ucrania "no pueden llevarse a cabo sin" los europeos.

Barrot aseguró que el plan presentado por Trump había sido modificado. "Hemos logrado la exclusión de todo lo que afecte a los europeos y hemos obtenido una declaración clara de Estados Unidos, por primera vez, expresando su intención de trabajar con nosotros en la preparación de las llamadas garantías de seguridad", enfatizó.

La visita de Zelenski a París coincidirá además con el lanzamiento en Francia de la temporada de Ucrania, que incluye una serie de eventos culturales ucranianos en el país, a cuya inauguración acudirán Barrot y el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha.