Brasil y China, entre los siete países que actualizan sus restricciones al cerdo español

Según la nota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, que actualiza la publicada este lunes, Brasil suspende las importaciones de productos derivados del cerdo que no hayan sido sometidos a procesos de mitigación de riesgos, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), producidos después del 25 de noviembre de 2025.

Canadá, por su parte, añade a sus restricciones la suspensión de las importaciones de porcinos vivos y de semen porcino.

China veta la entrada, desde toda España, de hemoderivados de porcino y alimento para mascotas de origen porcino; esto se añade a la prohibición de enviar desde cualquier parte del país de tripas de porcino para calibración, hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal.

Corea del Sur suspende la importación de carne, productos cárnicos, tripas, pieles de porcino y forrajes desde toda España.

Además, este país veta la entrada de material genético de porcino obtenidos después del 25 de octubre de 2025.

Sri Lanka, Sudáfrica y Ucrania también han actualizado este martes los bloqueos de certificados sanitarios de exportación para distintos derivados del porcino.

Tras esta actualización, hay cerca de 150 certificados de exportación bloqueados por unos 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, en este caso Cataluña (nordeste).

Argentina, Colombia y México son algunos de los países que han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos de cerdo español desde el pasado viernes, cuando se detectó PPA en jabalíes de la región de Cataluña.