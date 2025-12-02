España entrega a Senegal dos patrulleras y refuerza la cooperación en materia migratoria

"El acto de hoy, que es la entrega formal de dos patrulleras, tanto a la Gendarmería, como a la Policía Nacional senegalesa, es una prueba más de la cooperación entre nuestros países ", aseguró a EFE el ministro.

“(Con la lucha contra la migración irregular) buscamos salvar vidas y desmantelar las mafias que ponen en riesgo a personas vulnerables", destacó el ministro durante el acto de donación, que presidió junto a su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé.

"Esto viene también equilibrado con una política de avance de migración legal, segura y ordenada”, añadió.

Las dos naves son buques de patrulla costera, del tipo denominado CPV, diseñados para operar desde un puerto base y capaces de realizar misiones de vigilancia, disuasión, persecución y neutralización de actividades ilegales.

Los buques, nombrados Joal y Mouhamed Ndao, pueden operar en aguas interiores y costeras sin más limitación que su autonomía.

“Destacar que, en este año 2025, el número de salidas irregulares marítimas desde Senegal se ha reducido en un 90 % y el número de senegaleses que han llegado a las Islas Canarias se ha reducido en un 61 %", observó Grande-Marlaska.

El tamaño de las embarcaciones —de entre 25 y 30 metros de eslora y 6 de manga— y el diseño les permite alcanzar una velocidad máxima de entre 30 y 35 nudos, con gran maniobrabilidad a cualquier velocidad, tanto en el atraque como en la salida.

Cada buque cuenta, además, con un bote neumático de 6 metros de eslora y capacidad para 6 personas que puede utilizarse como embarcación de intervención o como bote salvavidas.

En esta visita de un día, Grande-Marlaska mantuvo un encuentro en el puerto de Dakar con una representación de los guardias civiles españoles desplegados en Senegal.

Durante la tarde, el ministro presidirá la imposición de condecoraciones de la Guardia Civil al director general de la Gendarmería Nacional de Senegal y director de la Justicia Nacional, Martin Faye, y al director general de la Policía Nacional del país africano, Mame Seydou Ndour.

La visita ocurre en un contexto de disminución de la ruta migratoria en la costa atlántica con respecto al año pasado.

Según cifras preliminares de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en los primeros diez meses de 2025, la ruta desde África occidental (no sólo desde Senegal) hacia las Islas Canarias (España) registró un descenso del 59 %, con poco más de 14.100 detecciones.

La mayoría de quienes arriesgan sus vidas en este corredor son malienses, senegaleses y guineanos.

El retroceso responde a un conjunto de factores que van desde la seguridad y la política hasta aspectos económicos y coyunturales.

En este sentido, el refuerzo de los dispositivos de control y vigilancia ha venido acompañado de una mayor cooperación entre la Unión Europea —a través de España— y los Estados de África Occidental, como Senegal, Mauritania y Cabo Verde.

En Senegal, esta colaboración se tradujo en operaciones más frecuentes de la Armada, que en los últimos meses interceptó varias embarcaciones frente a las costas de Saint-Louis, Mbour y Kafountine.

Este aumento de la presión operativa ha dificultado los intentos de partida, haciéndolos más arriesgados y, en consecuencia, menos habituales.

De igual modo, las Fuerzas Armadas activaron este año operaciones conjuntas con la Gendarmería Nacional y la Policía, conocidas como «Jokkoo» (“Puesta en común”, en lengua wolof).

Actualmente, España mantiene en Senegal un dispositivo de cuarenta miembros de Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a la Gendarmería y la Policía Nacional de Senegal en labores de patrullaje terrestre, marítimo y fluvial.