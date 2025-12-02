Japón busca alternativas al cerdo español tras pausar importaciones por la peste porcina

"El Ministerio de Agricultura está informando a los implicados, como las empresas de comercio exterior, mientras que recopilamos información sobre la posibilidad de modificar los países desde los que importamos", aseguró el responsable en una rueda de prensa.

Suzuki reconoció que la medida probablemente tendrá un impacto sobre la oferta de productos porcinos en Japón, ya que el cerdo español supone casi un 20 % de las importaciones.

Alrededor de la mitad de las importaciones porcinas de España, además, se utilizan en la elaboración de procesados como salchichas o beicon, mientras que el 70 % del jamón curado que se importa a Japón es español.

El ministro destacó que existe un alto riesgo de que la PPA se extienda en Japón, ya que la enfermedad no se ha registrado hasta ahora en el archipiélago y no existe una vacuna efectiva contra ella, por lo que el país hará "todo lo posible" para evitar que entre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Japón suspendió desde el 28 de noviembre y hasta nuevo aviso sus importaciones de carne de cerdo y productos derivados, como el jamón y las salchichas, procedentes de toda España, después de que las autoridades españolas confirmaran un brote de PPA en jabalíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno nipón, que no admite la regionalización de las importaciones (motivo por el que las ha detenido a nivel nacional), ha adoptado esta medida para "evitar la entrada de la enfermedad en Japón", según un comunicado.

Otros países de la región, entre ellos China, sí han aceptado aplicar la suspensión solamente a los productos porcinos procedentes de la zona donde se detectó el brote, la provincia de Barcelona.

Japón importó 169.306 toneladas de carne de cerdo y sus derivados en 2024, el 17 % de la totalidad de estas compras al exterior.