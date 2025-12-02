La Bolsa española gana un 0,51 % gracias a la banca y las subidas en Wall Street

El IBEX 35, índice de referencia del selectivo nacional, ganó 84,1 puntos hasta los 16.473,1 enteros en la que es su séptima sesión consecutiva de avances, una racha que no se veía desde el mes de julio. En el año, las ganancias acumuladas son del 42,07 %.

De los grandes valores, el Banco Santander sumó el 1,46 %, la eléctrica Iberdrola el 0,81 %, el grupo financiero BBVA el 0,29 % y la petrolera Repsol el 0,12 %, mientras que Telefónica cedió el 0,98 % y el gigante textil Inditex el 0,45 %.

La Bolsa española abrió con avances del 0,33 %, que se fueron incrementando a lo largo de la jornada, en línea con la mayoría del resto de las principales plazas europeas, pese a que la inflación en la zona euro repuntó hasta el 2,2 % en noviembre, por encima de lo esperado.