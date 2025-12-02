La OCDE prevé una desaceleración económica levemente mayor en México para 2025 y 2026

En ese análisis de perspectivas, cifró el crecimiento económico del producto interior bruto (PIB) de México en el 0,8 % para 2025 y en el 1,3 % para 2026.

Ahora, en el documento que ha divulgado este martes, rebaja levemente esas cifras de crecimiento: al 0,7 % en 2024 y al 1,2 % en 2026. Para el 2026 estima un repunte del 1,7 %.

En 2022, México creció el 3,7 %; en 2023, el 3,2 % y en 2024, el 1,2 % .

Según la OCDE, esta moderación responde a una combinación de factores: la moderación en el consumo privado, la desaceleración del empleo formal, la debilidad en las exportaciones automotrices y la depresión de la inversión privada debido a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

“El gasto y la inversión públicos seguirán contenidos debido al proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y por la incertidumbre. La baja en las tasas de interés dará cierto impulso a la inversión, pero su recuperación será gradual debido a la persistente incertidumbre interna y externa”, indica la OCDE en su informe.

Además, apunta que la implementación de un marco fiscal de mediano plazo ayudaría a reducir el déficit y a crear espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en educación.

El organismo recuerda que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -que será revisado el próximo año- ha funcionado como un escudo importante frente al aumento de las restricciones comerciales y la incertidumbre.

Entre las prioridades están mejorar la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria y fortalecer la administración tributaria -incluida su digitalización-, así como simplificar y digitalizar las regulaciones empresarialies, además de aplicar de manera sistemática análisis costo-beneficio a proyectos de infraestructura y focalizar los programas sociales para mejorar la eficiencia del gasto público.

"Dada la alta vulnerabilidad de México al cambio climático, fortalecer la adaptación -incluyendo la mejora de los sistemas de alerta temprana y la ampliación de la cobertura de seguros contra riesgos climáticos- es una prioridad", apuntó.

La OCDE también señaló que el Banco de México ha continuado su ciclo de relajación monetaria, reduciendo la tasa de referencia a 7,25 % en noviembre y que según sus proyecciones, la tasa podría llegar a 6,25 % para finales del 2026.

En este sentido, el organismo consideró que pese a que la inflación disminuirá de manera gradual, “las perspectivas tanto para el crecimiento como para la inflación siguen siendo inciertas”.

Explicó que esto se debe a la alta exposición de México al mercado estadounidense, la desaceleración prevista en Estados Unidos y unas condiciones financieras más estrictas, lo que podría afectar “más de lo anticipado” a las exportaciones y la inversión.

“Además, un aumento en la aversión global al riesgo y la volatilidad cambiaria podría elevar los costos de endeudamiento soberano y restringir aún más el espacio fiscal. Un posible incremento de aranceles a las importaciones mexicanas provenientes de países sin acuerdos comerciales podría generar presiones adicionales sobre los precios”.

No obstante, reconoció que una reducción de la incertidumbre -si se logra una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con EE.UU. y Canadá- podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de la actualmente prevista.