Los Ángeles avanza en prohibir usar máscaras para todos los agentes policiales y de ICE

La ordenanza, aprobada por unanimidad, necesita una votación más que se llevará a cabo la próxima semana.

La medida prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales, usar máscaras al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado.

La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones con sus nombres y la agencia a la que pertenecen.

La supervisora Janice Hahn, coautora de la medida, se refirió a las redadas migratorias de junio pasado en la que los agentes federales “ocultaros sus rostros y se negaron a usar insignias”.

“Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto. Declaramos sin lugar a dudas que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta su rostro", agregó.

Se establecieron excepciones para agentes que usen máscaras médicas, equipos tácticos y participen en operaciones encubiertas activas.

Lo más seguro es que la ordenanza pase la próxima votación, para entrar en vigor 30 días después.

La ordenanza se une a la ley SB 627, firmada en octubre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares en el estado.

Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.

Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento que ponen en riesgo a sus fuerzas federales.