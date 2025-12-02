Más de 200 artistas piden que Israel ponga en libertad al líder palestino Marwan Barghouti

Entre los firmantes hay cineastas como Pedro Almodóvar, actores como Javier Bardem o Mark Ruffalo, escritores como Margaret Atwood o Zadie Smith, músicos como Paul Simon, Sting o Annie Lennox y artistas como Ai Weiwei, hasta sumar más de dos centenares de nombres.

Recuerdan que el activista, de 66 años, era un parlamentario electo en el momento de su detención, que sufrió "un juicio viciado" y que "sigue siendo el líder palestino más popular" según los sondeos de opinión.

Según ellos, el gobierno de Benjamín Netanyahu se niega a liberarlo "por su capacidad para unificar al pueblo palestino y de lograr una paz duradera" con Israel.

Barghouti es uno de los pocos líderes palestinos que goza de respeto tanto entre los islamistas de Hamás como entre los laicos de Al Fatah, y aunque su nombre ha sonado en varias ocasiones dentro de los diversos 'paquetes' de presos que Israel libera en distintos canjes con los palestinos, a última hora siempre sale de las listas y sigue acumulando años de prisión.

Los organizadores de la campaña quieren convertir el caso de Barghouti en una réplica de la presión internacional que condujo a la liberación de otro famoso preso de conciencia, Nelson Mandela, quien en una ocasión llegó a decir: "Lo que le pasa a Barghuti es lo mismo que me pasó a mi".