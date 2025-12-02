Minnesota y sus inmigrantes somalíes, el nuevo blanco de las redadas migratorias de Trump

La zona de Minneapolis-St. Paul sería la más afectada por el despliegue de más de 100 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras dependencias federales, según informó el periódico The New York Times este martes.

El tema de Minnesota incluso fue tratado hoy en la reunión de Gabinete que encabezó Trump y donde Walz fue nombrado en repetidas ocasiones.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró sin evidencia que la mitad de los inmigrantes que viven en ese estado han presentado solicitudes de visa "fraudulentas".

Noem culpó directamente al gobernador Walz por traer “ilegalmente” a personas que nunca debieron “haber estado en este país”, una acusación sin mucho argumento porque las visas son expedidas por el Ejecutivo estadounidense, y los estados no tienen injerencia.

“No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país”, dijo Trump a sus secretarios sobre los inmigrantes somalíes.

El mandatario ya había cargado el fin de semana contra los inmigrantes de 19 países considerados 'del tercer mundo', incluido Somalia, y sobre los que impuso una suspensión de decisiones en los casos de asilo

Funcionarios locales reaccionaron inmediatamente ante el operativo que se espera: “Sé que muchas familias tienen miedo esta noche, pero quiero que sepan que la ciudad y yo los apoyamos”, dijo el concejal de Minneapolis, Jamal Osman, quien representa a la comunidad de origen somalí más grande de la ciudad, durante una conferencia de prensa el martes citada por el periódico Minnesota Reformer.

Los somalíes se han convertido en el blanco de acusaciones por supuestos fraudes a los programas públicos de Minnesota, una retórica que va en aumento.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en la rueda de prensa que la gran mayoría de las personas de origen somalí en Minnesota tienen estatus legal.

Por su parte, el gobernador Walz dijo en un mensaje en X que agradece el apoyo federal para investigar y enjuiciar delitos, pero que atacar “indiscriminadamente” a los inmigrantes “no es una solución real al problema”.

El Gobierno Trump canceló el mes pasado el Estatus de Protección Temporal para Somalia, y solicitó a Noem reexaminar las tarjetas de residencia permanente a inmigrantes de “países de interés”, incluida Somalia.