Papa urge “nuevos enfoques” de paz en Oriente Medio

“Oriente Medio necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz”, declaró el jefe de la Iglesia católica, que cierra este martes una visita de tres días a Líbano.

El sumo pontífice animó también a los cristianos de Oriente Medio a “ser valientes”.

El papa peruanoestadounidense llegó el domingo desde Turquía, en su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica, con un mensaje de esperanza para los jóvenes libaneses, cuya fe se ha visto a prueba por los desafíos que enfrenta el país.

Robert Francis Prevost recibió una jubilosa bienvenida en una nación asolada por un colapso económico y que aún se está recuperando de la guerra del movimiento islamista Hezbolá e Israel del año pasado, que muchos temen que se reanude.

Sin divisiones

Líbano está “ensombrecido por los numerosos problemas que les afligen, el contexto político frágil (...), la dramática crisis económica que les pesa y la violencia y los conflictos que han reavivado antiguos temores”, dijo el papa durante la misa celebrada junto al mar, cerca del lugar de la explosión que devastó la capital libanesa en agosto de 2020.

“Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, añadió en su homilía.

Al llegar al servicio religioso en el último día de su viaje, León XIV se abrió paso entre la multitud en su papamóvil mientras la gente le ofrecía rosas, en presencia de altos funcionarios, entre ellos el presidente Joseph Aoun.