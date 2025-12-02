Putin prepara al ejército ruso para el invierno mientras negocia la paz con EE.UU.

"El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor deben pensar en el avituallamiento de las tropas para la llegada del invierno", dijo Putin al reunirse anoche con el Estado Mayor.

Si las negociaciones no prosperan, Moscú tiene una única carta en la mano que es el aparentemente imparable avance de sus tropas a lo largo de toda la línea del frente, con la excepción de la región de Jersón.

Aunque las temperaturas empezaron a bajar de cero hace días, el 1 de diciembre comenzó oficialmente el invierno en esta zona del mundo. El frío ralentiza los avances de las tropas, pero es mejor para las brigadas mecanizadas, ya que el hielo solidifica los caminos.

"Los hombres deben recibir todo lo necesario", dijo Putin al dirigirse al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

El llamamiento al conocido como 'General Invierno' es un mensaje tanto para Ucrania como para el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Putin recibirá esta tarde a Witkoff después de que éste mantuviera negociaciones el domingo con representantes ucranianos y el lunes una vídeoconferencia con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y francés, Emmanuel Macron.

"Con el actual ritmo de nuestra ofensiva, el enemigo, obviamente, no está en disposición de reaccionar como es debido", resaltó ufano.

Horas antes de que Putin reciba al enviado de Trump, Guerásimov anunció la toma de Pokrovsk, situada en el corazón del Donbás y que era el principal objetivo de la ofensiva rusa que comenzó en octubre de 2023.

Eso sí, tanto el Estado Mayor ucraniano como el Instituto para el Estudio de la Guerra negaron este martes que los rusos hayan tomado la urbe después de 120 días de cruentos combates en sus calles.

Las tropas rusas "continúan las acciones ofensivas con el fin de liberar completamente el Donbás", dijo el general ruso, aunque sus unidades aún no han tomado la ciudad satélite de Mirnograd, defendida por miles de soldados ucranianos.

El asedio, que se empezó a mediados de 2024 tras la toma del sur de la región de Donetsk, le ha costado a Moscú decenas de miles de bajas, según fuentes occidentales.

Prokrovsk, que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes, es un nudo de comunicaciones, un centro hullero de producción de coque y, además, acoge importantes reservas de minerales estratégicos como el litio.

De hecho, con la salvedad de Bajmut, ésta es la mayor conquista estratégica de Rusia desde la caída del puerto de Mariúpol en los primeros meses de la guerra, que permitió a Moscú convertir al Azov en un mar interior y tender un corredor entre territorio ruso y la península de Crimea.

En esta ocasión, Pokrovsk debe servir de trampolín para avanzar hacia el norte de Donetsk, donde se encuentran las principales plazas fuertes del ejército ucraniano, las inexpugnables Kramatorsk y Sloviansk.

Prokrovsk "tiene una importancia estratégica y crea la condiciones para un mayor avance de las tropas" en la república popular de Donetsk, dijo hoy Andréi Beloúsov, ministro de Defensa ruso.

Los rusos avanzan también en la ciudad de Kostiantínivka, que conduce por carretera a Kramatorsk, y en Síversk y Limán, desde donde esperan atacar Sloviansk, donde estalló la sublevación prorrusa en 2014.

Putin también se mostró "impresionado" con los avances de sus tropas en la región sureña de Zaporiyia, donde tomaron otras dos localidades en las últimas 24 horas.

Aunque lo más preocupante para Kiev es que Moscú avanza también en sus planes de crear una zona de seguridad en el norte y este de Ucrania, en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

El jefe del Kremlin anunció oficialmente en mayo pasado la creación de una franja para proteger las regiones fronterizas de Kursk, Bélgorod y Briansk de la artillería enemiga.

Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso destacó hoy que "la liberación de Vochansk ha permitido ampliar la zona de seguridad en la región de Járkov".

"Es una tragedia para el pueblo ucraniano que está relacionada con la política criminal de esta Junta ladrona que usurpó el poder en Kiev", sentenció Putin, quien ordenó a la agrupación militar Séver (Norte) proseguir la creación de esa franja en el norte de Ucrania.