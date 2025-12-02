RTVE y EFE sellan un acuerdo para desarrollar proyectos informativos conjuntos

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el de EFE, Miguel Ángel Oliver, ahondaron en la importancia de este primer paso en la colaboración de dos medios públicos.

"Ofrecer los mejores contenidos a los ciudadanos" es el objetivo de este acuerdo para la principal agencia de noticias en español del mundo, como subrayó López, y para RTVE, que está trabajando por recuperar el liderazgo "que nunca debió de perder en la televisión en abierto" en España, como apostilló.

Es un objetivo claro porque, como subrayó el presidente de RTVE, "tenemos derecho a tener un espacio público, por mucho que incomode a ciertos sectores".

Oliver incidió en la importancia de unir fuerzas "para amplificar la capacidad de servicio público".

"Estamos como servidores de la información veraz. Queremos ser grandes en el servicio de esa causa", aseguró el presidente de la agencia, que cuenta con más de 86 años de historia.

Por eso, uno de los primeros ámbitos de trabajo de este convenio es coordinar la organización de encuentros y actividades informativas, lo que vendría a ser un foro de debate de actualidad con el sello de ambas empresas.

Pretende ser un "espacio de dialogo", donde se escuche y pregunte a los protagonistas de la actualidad informativa, como precisó el director de Expansión Audiovisual de RTVE, Josep Vilar.

Con el acuerdo, que se podría ampliar tras este primer paso, se trata de impulsar todo tipo de iniciativas tendentes a reforzar las marcas RTVE y EFE como generadoras de contenidos informativos "de alta calidad y prestigio", según señala el convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables.

En el acuerdo se prevé la creación de nuevos productos en vídeo y audio basados en periodismo de investigación y de contexto, con especial atención a temas relevantes tanto para España como para Latinoamérica.

Además, se abre la puerta a proyectos conjuntos en verificación informativa y a estudiar posibles colaboraciones adicionales en la producción, coproducción y difusión de contenidos informativos audiovisuales, con especial interés en América Latina.