Rusia ratifica su acuerdo de cooperación militar con India en vísperas de visita de Putin

La ley aprobada establece la base para el envío de unidades militares, buques de guerra y aeronaves rusas a la India o indios a Rusia, así como el abastecimiento técnico y material mutuo, en ejercicios y operaciones de ayuda humanitaria, acuerdo firmado en Moscú el pasado 18 de febrero.
El acuerdo también estipula los mecanismos para los cruces de fronteras y el movimiento dentro de los países, el uso del espacio aéreo, temas de seguridad durante las actividades e incluso los mecanismos para dirimir divergencias durante la interpretación o la aplicación de dicho documento.
Además, establece límites a la cantidad de efectivos, buques y aeronaves que se encuentran en el territorio de la nación anfitriona.
La cámara baja estimó que la ratificación del acuerdo impulsará y fortalecerá la cooperación militar entre ambos países, simplificará los trámites para el ingreso de buques de guerra de Rusia y la India en los puertos de los dos Estados, así como el uso del espacio aéreo y la infraestructura aeronáutica.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este martes la visita de Putin a la India del próximo 4 de diciembre y señaló que ambos países comparten "una visión común del futuro del mundo multipolar".
Asimismo, destacó que el mandatario ruso debatirá con su contraparte india la cooperación energética y la producción de motores aéreos y señaló que Rusia ya proporciona determinadas tecnologías de este tipo a este país.
"Realmente transferimos muchas tecnologías, ya que esto no es solo un proceso de compra y venta", dijo.
En el marco de la cooperación militar con la India, Rusia debatirá el suministro de baterías antiaéreas S-400 y cazas de quinta generación Su-57 a la nación asiática.