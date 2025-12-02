Trump libera a expresidente hondureño condenado por narcotráfico

Juan Orlando Hernández (JOH) fue condenado por un tribunal de Nueva York a 45 años de cárcel y el pago de una multa de 8 millones de dólares.

El exmandatario hondureño pidió vía carta ser indultado por el republicano Donald Trump. En la misiva, según el medio de comunicación Axios y reproducido por la agencia EFE, JOH lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato.

En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de “Su excelencia”, algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una “persistente campaña de cabildeo” desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense, según EFE.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Presunta trampa

Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” -sin mostrar pruebas- al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

Axios explica que “el sorpresivo anuncio del inminente indulto de Juan Orlando Hernández es una ventana a la forma poco ortodoxa y transgresora en que Trump otorga clemencia”.

Destaca además que el anuncio se produjo antes de las elecciones del domingo en Honduras, donde la Casa Blanca respaldó al derechista Partido Nacional, que Hernández lideró como presidente entre 2014 y 2022.

Persiste cabildeo

Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero, Stone realizó tres publicaciones separadas en “Substack”, una plataforma de comunicación, pidiendo el indulto de Hernández y le presentó como una víctima de la guerra legal izquierdista en Honduras y de la administración del presidente Biden.

Stone declaró a Axios que el viernes pasado contactó con el presidente de EE.UU., al que reiteró esos puntos y afirmó que un anuncio de indulto revitalizaría al Partido Nacional, mientras llamaba la atención de Trump sobre la carta de cuatro páginas de Hernández solicitando clemencia.

En su carta a Trump, según Axios, “Hernández ofrece elogios que Trump aprecia: ‘He encontrado fuerza en usted, señor, en su resiliencia para regresar a ese gran cargo a pesar de la persecución y el enjuiciamiento que enfrentó’ ”.