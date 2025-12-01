Trump defiende a expresidente hondureño extraditado y condenado por narcotráfico

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente, y las investigaciones fueron llevas a cabo con respaldo de la DEA.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).

Indulto en puerta

“Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”, justificó Trump sobre el caso de Hernández.

El presidente Trump intervino el pasado viernes en la política de Honduras al anunciar que indultará y amenazar con un recorte de la ayuda al país centroamericano si su candidato preferido pierde las presidenciales del domingo.

El mandatario anticipó la información cuando anunció su apoyo a Nasry Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en los comicios hondureños.

En un mensaje en mayúsculas en su red Truth Social, Trump escribió: “VOTA POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE, Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO” .

“Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea”, añadió sobre la ayuda a Honduras.

“Tratado de forma injusta”

Trump también escribió en Truth Social que el expresidente Juan Orlando Hernández había sido “tratado de forma muy dura e injusta”, según muchas personas a las que respeta.

El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había “abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

El republicano, además, acusó el viernes al candidato Nasralla, de 72 años, de postularse para restarle votos a Asfura.

Trump también criticó a Moncada, la heredera política de Castro, como una “comunista” y dijo que su victoria sería un triunfo para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “y sus narcoterroristas”.

Revivir a criminales

Sin mencionar directamente a Trump, Moncada dijo en su cuenta de X que “desde el extranjero quieren revivir a criminales”, pero el “bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado”.

El indulto a Juan Orlando Hernández ocurre en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones y matado al menos a 83 personas en aguas internacionales.

Asfura niega vínculos

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda), y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal.

Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la AFP que no tiene “ninguna vinculación” con Hernández.

De todos modos, Asfura dijo ver el espaldarazo de Trump desde el “lado positivo”, especialmente por los “beneficios” que puede traer a los hondureños que trabajan en Estados Unidos el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles.