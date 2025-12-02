Uruguay podría crecer en torno al 2 % con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Mock señaló, en conversación con la Agencia EFE, que el acuerdo "avanza de manera muy positiva" y que el texto del tratado "ya está cerrado", a la espera de los últimos pasos políticos y jurídicos.

Explicó que el próximo hito será el voto en el Consejo Europeo, que representa a los 27 Estados miembros, y expresó el deseo de que la firma pueda concretarse el 20 de diciembre.

Días atrás, también en diálogo con EFE, el canciller Mario Lubetkin señaló que todos los países del Mercosur tienen listo el bolígrafo para rubricar el acuerdo con la UE.

La representante comunitaria reconoció que dentro de la UE no todos los países comparten la misma visión sobre los acuerdos comerciales, pero remarcó que para la Comisión Europea los beneficios son "muy tangibles" y abarcan a grandes y pequeñas empresas, inversores y consumidores de ambas regiones.

La vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi señaló en el Foro de Inversión Europea que el país tiene una oportunidad de crecimiento económico y llamó a "salir del debate sobre las cuotas de carne" para enfocarse en las nuevas oportunidades que se abren tras los veinticinco años de negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En línea con el llamado del gobierno uruguayo a pensar más allá de este producto, Mock insistió en que el acuerdo es "mucho más que bienes tangibles", y mencionó estudios que estiman un crecimiento potencial en el comercio de hasta el 20 % con impacto directo en el producto uruguayo por la apertura de nichos menos tradicionales.

Entre las áreas con mayor proyección, Mock destacó los servicios financieros y digitales, las ciencias de la vida, el transporte sostenible y las energías verdes y renovables, aunque también identificó oportunidades dentro del agro en productos como arroz, miel y caviar, gracias a una alta demanda de bienes de calidad en ambos mercados.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič —que intervino en el evento con un video— destacó que la UE es el principal inversor extranjero en Uruguay con un 46 %, y subrayó que, en un contexto de "profundos cambios globales", el país se mantiene como un socio seguro gracias a su estabilidad.

La UE fue el segundo principal destino de las ventas uruguayas al adquirir un 15 % de lo exportado por un valor de 163 millones de dólares.