Argentina suma ofertas por 706,8 millones de dólares por cuatro centrales hidroeléctricas

Hasta el viernes pasado, Argentina había recibido ofertas por un total de 685 millones de dólares, pero hubo una nueva presentación por la central de Cerros Colorados para zanjar la mínima diferencia entre las ofertas presentadas la semana pasada por dos empresas.

Así, el conjunto de las mejores ofertas presentadas por las cuatro centrales suma ahora 706,8 millones de dólares, informó este miércoles el Ministerio de Economía.

"Este monto refleja una valorización significativa de activos estratégicos y confirma la confianza del sector privado en el marco institucional argentino, en un proceso desarrollado con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica", afirmó la cartera en un comunicado.

Las represas de la región del Comahue se sitúan en las provincias de Río Negro (sur) y Neuquén (suroeste) y el Gobierno de Javier Milei busca que estas centrales sigan siendo operadas por empresas privadas por un plazo de 30 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las concesiones de estas cuatro centrales, otorgadas en 1993 vencieron en agosto de 2023 y desde entonces el Gobierno argentino las ha prorrogado en forma provisional a los fines de concretar una nueva licitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las mejores ofertas presentadas corresponden todas a empresas de capitales argentinos.

Edición Inversiones hizo las mejores propuestas por las centrales de Alicurá y Cerros Colorados; Central Puerto presentó la mejor oferta por la represa de Piedra del Águila; y BML Inversora hizo la mejor presentación por El Chocón.

"Con esta instancia concluida, el proceso de privatización de las represas del Comahue avanza hacia la definición de adjudicatarios y la transición operativa, prevista para completarse durante el presente año", indicó el Ministerio de Economía.

Las ofertas superan las previsiones iniciales del Gobierno, que esperaba en un principio obtener ingresos por entre 400 y 500 millones de dólares a través del otorgamiento de las nuevas concesiones.

De acuerdo con datos oficiales, las represas hidroeléctricas del Comahue generaron en 2024 un promedio anual de 11.457 gigavatios por hora, lo que representó un tercio de la generación hidráulica de Argentina y un 7,8 % del total de la oferta de energía eléctrica del país.