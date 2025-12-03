Candidatos presidenciales en Portugal ven graves las escuchas a Costa y piden reformas

Ambos expresaron su preocupación y condenaron las 50 escuchas telefónicas a conversaciones donde estuvo presente Costa, que han sido dadas a conocer por la revista 'Sábado', durante un debate en la cadena de televisión pública RTP.

"Estoy preocupadísimo por aquello que leí ayer y lo que pasó hace dos años. Hace dos años que la (ex) fiscal general de la República colocó un comunicado que decía que el primer ministro de Portugal estaba siendo investigado y tras dos años no hay absolutamente ningún hecho que pruebe esta justificación", dijo Segura, exministro y exsecretario general del Partido Socialista (PS).

"Estamos hablando de un ciudadano que es presidente del Consejo Europeo -siguió-, que era primer ministro en ese momento, el país perdió un Gobierno, fue a votar, el país tenía una situación de estabilidad política y pasó a tener inestabilidad política, con dos elecciones después de eso y nadie responde".

Por su parte, Marques Mendes subrayó que si es elegido en las elecciones del 18 de enero próximo su primer Consejo de Estado, que es un órgano que asesora a la Presidencia, estará dedicado a un pacto sobre la Justicia.

Subrayó que en este caso la violación del secreto de justicia es "gravísimo" y que no se soluciona con una denuncia por parte de la fiscalía contra la revista 'Sábado' y sus periodistas, que es el medio que ha informado de las 50 escuchas.

"Los periodistas no asaltaron el ministerio público, alguien les pasó la información", dijo Marques Mendes, que también es exministro y fue presidente del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) en el pasado.

Los abogados de Costa pidieron este miércoles explicaciones a la Fiscalía del país por las informaciones publicadas por 'Sábado' que apuntan que el Ministerio Público habría llevado a cabo 50 escuchas telefónicas entre 2020 y 2023 en las que estaría presente el ex primer ministro.

En un comunicado enviado a EFE, los letrados de Costa, João Lima Cluny y Diogo Serrano, explicaron que la Fiscalía "tiene obligación de aclarar qué estuvo haciendo efectivamente y demostrar públicamente que nunca dejo de cumplir con las exigencias de la ley".

De esta forma, los abogados reaccionaron al artículo publicado ayer por la revista 'Sábado', que señalaba que Costa aparece en 50 escuchas telefónicas, hechas entre 2020 y 2023, que no estaban dirigidas contra él, sino contra 20 personas como ministros, gestores y figuras del Partido Socialista en el marco de la 'Operación Influencer'.

Debido a esas pesquisas, que investigan supuestas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos, Costa dimitió el 7 de noviembre de 2023.

Por su parte, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) de la Fiscalía reiteró que dentro de la investigación del llamado 'universo Influencer' Costa "nunca" fue directamente objeto de escuchas telefónicas ni cuando era primer ministro ni cuando dejó de serlo.

Detalló que durante el tiempo que se llevaron a cabo dichas escuchas se hicieron resúmenes de las conversaciones "con intervención accidental" de Costa siempre y cuando estas contenían "relevancia probatoria" en el proceso y que estos eran necesarios para permitir al presidente del Tribunal Supremo conocer el contenido de esas comunicaciones y decidir sobre su destrucción.

El DCIAP agregó que esas interceptaciones telefónicas están sujetas a secreto de justicia "externo" pero no "interno", es decir, que los sospechosos en este proceso que lo pidieron tuvieron acceso a contenido como los informes quincenales de esas comunicaciones, aunque en ningún caso a las grabaciones, y que ningún periodista ha tenido acceso.

Y anticipó que va a presentar una denuncia penal por este asunto.