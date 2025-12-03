China podría lanzar maniobras militares cerca de Taiwán antes de fin de año, según Taipéi

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Tsai recordó que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) ha realizado rutinariamente ejercicios militares separados en noviembre y diciembre de cada año para comprobar el estado de preparación para el combate de sus tropas.

Según el funcionario, "no es improbable" que el EPL decida fusionar algunos de estos ejercicios rutinarios en unas maniobras de mayor envergadura y convertirlas en una operación dirigida específicamente contra Taiwán.

"Necesitamos estar preparados para un posible avance enemigo y estamos vigilando de cerca todos los despliegues del EPL cerca de Taiwán en todo momento", aseveró Tsai.

El director de la NSB agregó que actualmente hay cuatro flotas navales del EPL en el Pacífico Occidental, aunque no ofreció detalles concretos sobre el número ni el tipo de embarcaciones involucradas en dichos operativos.

Las últimas maniobras de China en torno a Taiwán, denominadas 'Strait-Thunder 2025A', tuvieron lugar en abril de este año e incluyeron ensayos de bloqueos navales, simulacros de ataques de precisión contra instalaciones clave y lanzamientos de proyectiles en una zona cerrada del mar de China Oriental, a unos 400 kilómetros de la isla.

En diciembre del año pasado, Taipéi también denunció el despliegue de múltiples embarcaciones de la Armada y de la Guardia Costera de China en las inmediaciones de su territorio, unos movimientos que Pekín no confirmó.

Tsai hizo estas declaraciones ante el Parlamento cuando se le pidió que comentara la posibilidad de que el EPL realice otro ejercicio a gran escala cerca de Taiwán próximamente, en medio de las tensiones entre Pekín y Tokio por los comentarios de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre una eventual contingencia en Taiwán.

La mandataria aseguró a principios de noviembre que un ataque chino a Taiwán sería considerado una situación que "amenaza la supervivencia" de Japón y, por lo tanto, podría propiciar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

China respondió con fuertes críticas, medidas de coerción económica y advertencias diplomáticas.