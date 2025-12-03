Concentración en Bogotá se anticipa a movilización global por la democracia en Venezuela

La jornada, denominada 'Marcha por la Paz y la Libertad', congregó a unas veinte personas convocadas por la organización Comando ConVzla, que denunciaron con pancartas y fotos de personas detenidas lo que consideran una escalada represiva del Gobierno de Nicolás Maduro y exigieron garantías para la oposición.

"Estamos aquí para seguir alzando la voz por el sufrimiento de todos nuestros presos políticos", dijo a EFE Mariluz Palma, líder de esa organización en Colombia, quien aseguró que estas fechas decembrinas "son especialmente dolorosas para quienes están secuestrados y sin poder abrazar a sus familias".

Palma incidió en el respaldo de la diáspora a la opositora María Corina Machado. "Nada nos puede quitar la confianza de que lo vamos a lograr. Gracias a esta gran mujer se ha reconstruido la esperanza en los venezolanos", dijo.

Fuentes del movimiento explicaron a EFE que la convocatoria de este miércoles se hizo para facilitar la participación de personas que, por motivos de trabajo, no podrán acudir a la marcha del próximo sábado, que forma parte de una movilización global.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La actividad en la capital colombiana se suma a las concentraciones convocadas por la diáspora venezolana en al menos 24 países para el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de la entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colombia, que acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, es el país que alberga la mayor comunidad migrante procedente de la nación caribeña en el mundo, según cifras oficiales.

Según informó en Caracas el partido Vente Venezuela (VV), al que pertenece Machado, la incertidumbre y el aumento de la represión en el país suramericano han impedido anunciar concentraciones dentro de Venezuela, hasta tanto no se garantice la seguridad de quienes participen.

En España habrá movilizaciones en veinte localidades, entre ellas Madrid, Barcelona, Alicante, Zaragoza y Valencia. En América Latina, además de Bogotá, figuran ciudades como Medellín, Boa Vista y Brasilia (Brasil), Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Lima y Arequipa (Perú), La Paz y Sucre (Bolivia), Asunción y Encarnación (Paraguay), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay) y Quito (Ecuador).

"Ese día marchamos para acompañar el Premio Nobel de la Paz y recordarle al mundo que la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva", subrayó VV en un mensaje reciente, en el que recordó que esta marcha forma parte del movimiento 'El Nobel es nuestro', que busca convertir el reconocimiento en un altavoz global de la causa venezolana.

El Comité Nobel noruego ha expresado su preocupación por la seguridad de Machado, a quien el Gobierno de Maduro ha intentado inhabilitar políticamente e impedir que salga del país. Aun así, la líder opositora ha manifestado que quiere viajar a Oslo para recibir el galardón.