Ecuador amplía el Aeropuerto Internacional de Quito tras invertir 74 millones de dólares

La expansión, que aumentará la capacidad de procesamiento de pasajeros de cinco a más de siete millones al año, comenzó en noviembre de 2019, se suspendió en marzo de 2020 por la pandemia y se retomó en julio de 2024.

Los trabajos, ejecutados durante diecisiete meses por la constructora ecuatoriana Ekron, generaron unos quinientos empleos directos y más de mil indirectos.

El proyecto añadió 17.647 metros cuadrados hacia el lado norte de la terminal, distribuidos en cuatro niveles, que incluyen la ampliación de bodegas y cuartos técnicos, un hall público de arribos más amplio, mayor capacidad en los carruseles de equipaje internacional, la reconfiguración del área de Aduanas, nuevos espacios comerciales, 20 mostradores adicionales de chequeo y 12 equipos de autochequeo, entre otros.

También contará con salas de preembarque mixtas, que podrán atender vuelos nacionales o internacionales según la demanda.

La obra obtuvo la certificación internacional EDGE, un estándar de construcción sostenible, convirtiéndose en el primer proyecto aeroportuario del país en alcanzar este reconocimiento.

La nueva estructura permitirá ahorrar un 57 % en energía, un 31 % en agua y un 26 % en huella de carbono, según Quiport.