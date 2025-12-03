El petróleo de Texas sube el 0,53 %, hasta los 58,95 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,31 dólares respecto a la jornada previa.

El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz de EE.UU. para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron, en la víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mientras Kiev mantiene que no hubo avances.

Los analistas señalaban que el mercado está pendiente de cualquier progreso por su impacto en las sanciones estadounidenses contra las empresas rusas, que incluye a las mayores petroleras del país, Rosneft y Lukoil, que limitan la oferta de crudo global.

Mientras tanto, Ucrania volvió hoy a atacar el oleoducto Druzhba, que conecta Rusia con Hungría y Eslovaquia, los dos países de la Unión Europea que siguen importando crudo ruso de forma directa.

En el plano doméstico, se espera que esta tarde el Gobierno de EE.UU. publique los datos semanales de las reservas comerciales de combustibles, aunque las estimaciones del Instituto Americano de Petróleo (API), la patronal, apuntan a un incremento.

El API reportó anoche un incremento semanal en las reservas de crudo y gasolina, lo que hace se puede interpretar como una señal de debilidad en la demanda.