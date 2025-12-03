Honduras retoma conteo de votos: menos de 1% entre Nasralla y Asfura

El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, bajo amenazas del mandatario estadounidense.

Donald Trump, quien interviene directamente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de “consecuencias graves” si deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales.

El escrutinio estuvo interrumpido desde la madrugada del lunes, cuando Asfura, del conservador Partido Nacional (PN), figuraba ligeramente adelante del también derechista Nasralla, del Partido Liberal (PL), aunque en “empate técnico” según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Menos de un punto

Pero reanudado el recuento, Nasralla obtiene ahora 40,18% de votos frente a 39,67% de Asfura, tras escrutarse el 73% de las actas electorales.

“Vamos a proteger este triunfo (...), le pertenece al pueblo”, escribió en X el candidato del PL, de 72 años y de padres libaneses.

Un grupo de sus simpatizantes con antorchas llegaron al centro de cómputo del CNE. “Estamos acá para que prevalezca la voluntad del pueblo sin corrupción y sin alterar” el resultado, dijo el empresario Miguel Figueroa, de 40 años.

Amenaza de Trump

En vísperas de la votación, Trump amenazó con recortar ayuda al empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años de raíces palestinas, conocido como “Tito” o “Papi”.

En medio de la presión de Trump, el CNE explicó que el escrutinio se detuvo el lunes en el 57% de actas por “problemas técnicos”, pero que se estaban subsanando.

“Habrá resultados definitivos y legítimos”, prometió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. La declaratoria del ganador “respetará de manera escrupulosa la voluntad popular”, agregó.

Misiones electorales piden calma

Las misiones de observadores de la Unión Europea y de la OEA llamaron a esperar en calma los resultados, tras reunirse con los candidatos.

La intervención de Washington fue más lejos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas, salió de prisión el martes indultado por Trump.

Su salida se habría gestado a través de un fuerte lobby del empresario y consultor político republicano, Roger Stone.

Voto castigo

Los comicios generales, en los que también fueron elegidos diputados y alcaldes por cuatro años, representaron un castigo a la izquierda, que gobierna uno de los países más violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Su candidata, la abogada de 60 años Rixi Moncada, del partido Libre, quedó a más de 20 puntos de los dos primeros.

Xiomara Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Trump considera a Asfura un “amigo de la libertad” y a Nasralla un “casi comunista” por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de Castro, pese a que declara admiración por los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Ambos basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda haría de Honduras una nueva Venezuela en crisis, y se mostraron dispuestos a acercase a Taiwán, en detrimento de la relación con China.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión en este país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y largo historial de fraudes.