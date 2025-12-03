Israel en Eurovisión: la UER se reúne entre amenazas de retirada de España y otros países

La organización, que engloba a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones, se reunirá a puerta cerrada en su sede en Ginebra, en medio de crecientes tensiones alrededor de la presencia de Israel en su evento más popular, que no han remitido con el alto el fuego en Gaza.

En las semanas previas a ese alto el fuego, en un clima de condenas internacionales por los abusos israelíes en Gaza, las televisiones públicas de países como España (RTVE), Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTV Slovenija), Países Bajos (AVROTRÓS) e Islandia (RÚV) condicionaron su participación en 2026 a que Israel no concurse.

La cuerda se tensó aún más cuando el canciller de Alemania, Friedrich Merz, indicó en una entrevista que su país debería retirarse de Eurovisión el próximo año si Israel era apartada.

Algunas voces desde Italia apuntaron en similar dirección, mientras en Austria, país encargado de acoger la edición de 2026 al haber ganado la de 2025, la televisión pública ORF expresó su deseo de que Israel participe, señalando que intentará disuadir en la asamblea a RTVE y otros críticos para que apoyen esta postura.

La UER admite que está muy dividida y llegó a convocar una asamblea extraordinaria para el mes de noviembre con el fin de votar sobre la participación israelí, una reunión que a la postre fue cancelada pocos días después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

La semana pasada, el presidente de RTVE, José Pablo López, advirtió en una comparecencia ante el Senado que la corporación mantendrá en la asamblea de la UER su decisión de no participar en Eurovisión 2026 si Israel concursa, bajo el argumento de que sigue habiendo ataques y muertes en Gaza pese al cese el fuego.

RTVE tiene un gran peso en la UER, ya que junto a homólogas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido conforman el llamado "Big 5", al ser los cinco mayores contribuyentes financieros en la organización.

Ello les da desde 1999 el privilegio de acceder todos los años directamente a la final del certamen sin pasar por las semifinales, aunque la victoria final se les resiste a españoles (que llevan 56 años sin ganar), franceses (más de 40 años) y británicos (casi tres décadas).

Es bastante posible que la asamblea concluya sin una lista definitiva de los países que concursarán el próximo año en Eurovisión, ya que la UER ha dado de plazo hasta mediados de diciembre a sus miembros para confirmarlo, y señaló a EFE que hará público el listado definitivo de representaciones "antes de Navidad".

En la asamblea también se debatirá, y se someterá a votación, una serie de cambios en Eurovisión con los que la UER busca reducir la polémica que en las dos últimas ediciones ha rodeado al festival por el elevado número de votos que obtuvo Israel, algo que algunos atribuyen a fraude o presiones políticas.

Hace dos semanas, la UER anunció en este sentido que el número de televotos que cada espectador podrá enviar se reducirá de 20 a 10, así como la reinstauración del voto del jurado en las semifinales y salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votaciones fraudulentas o coordinadas.

El presidente de RTVE aseguró en su reciente comparecencia ante la Cámara Alta que esas decisiones encaminadas a disuadir las injerencias políticas y los votos fraudulentos "no son suficientes" ni garantizan que no puedan volver a producirse, por lo que el ente público español pedirá en la asamblea más medidas.

Israel quedó segunda en la edición de este año y quinta en la de 2024, además de ser el país más votado por el público en ambas ocasiones, también en España. EFE