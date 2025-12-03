Rebelo de Sousa es dado de alta tras operación de hernia y visitará España en febrero

"El presidente de la República ya tiene el alta hospitalaria y saldrá de este hospital aproximadamente en una hora", dijo en declaraciones a los periodistas una responsable del centro de Oporto, en el norte de Portugal, donde ha estado ingresado el mandatario, Maria João Baptista.

Anteriormente, Baptista, presidenta del Consejo de Administración del Hospital Universitario São João, había anticipado que el jefe de Estado, de 76 años, iba a ser dado de alta hoy mismo.

El jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, indicó a la prensa que Rebelo de Sousa irá directamente al Palácio de Belem, sede de la Presidencia lusa, en cuanto salga del hospital y que está todo preparado para darle los cuidados necesarios con un gabinete de apoyo médico que seguirá su evolución.

Sobre su visita a España, que estaba agendada para los próximos 11 y 12 de diciembre, el responsable explicó que se ha marcado para febrero, sin ofrecer una fecha exacta, mientras que la que tenía previsto hacer el 14 y 15 de este mes al Vaticano para tener una audiencia con el papa León XIV también ha sido postergada, aunque todavía no se ha reprogramado.

El presidente portugués fue intervenido durante la noche del lunes de una hernia incarcerada después de que ingresara en el Hospital Universitario São João al sentirse indispuesto.

Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.