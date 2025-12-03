Regresan a Gaza 140 niños y familiares tras completar su tratamiento médico en Jordania

El grupo de pacientes, que regresó a través del paso fronterizo Puente Rey Hussein, ha completado "todas las etapas de su tratamiento, recibiendo la más alta atención médica y sus familias el mejor alojamiento posible", indicó el canal de televisión estatal Al Mamlaka, citando informes médicos emitidos por los hospitales.

El rey jordano, Abdalá II, anunció el pasado marzo la iniciativa Corredor Médico Jordano, cuyo objetivo es brindar asistencia médica a la población de la asediada Gaza, y evacuar a 2.000 niños enfermos para recibir tratamiento en su país.

El medio estatal señaló que los "niños recibieron la atención médica necesaria tras su llegada al reino" evacuados desde la Franja con ayuda de las Fuerzas Armadas jordanas.

Desde el lanzamiento del Corredor Médico Jordano, el reino hachemita defendió que "los pacientes y sus acompañantes regresarían a Gaza tras completar su tratamiento" y lo justificó con que esta acción permite "evacuar a otro grupo para que recibieran tratamiento en hospitales jordanos".

"Esto refleja la firme postura de Jordania en apoyo a los palestinos (...), así como su compromiso de no contribuir en modo alguno a su desplazamiento", señaló el canal estatal.

Asimismo, recordó que cientos de niños gazatíes continúan su tratamiento médico en Jordania desde que comenzaron las evacuaciones médicas a principios de marzo.

Jordania puso en marcha una serie de acciones para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza desde el estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023, como el lanzamiento por aire de asistencia, la evacuación de heridos y enfermos o la entrada de personal médico especializado en el enclave palestino.