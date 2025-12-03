Una ONG abrirá en Costa Rica un Museo de la Memoria sobre violaciones a DDHH en Nicaragua

La exposición busca contribuir a la construcción de un futuro democrático sostenible, que parte del reconocimiento de la verdad, la dignidad de las víctimas y la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición, explicó esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses y con sede en San José.

La muestra será presentada en la semana del 8 al 12 de diciembre próximo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, indicó el colectivo.

La ONG anotó que Nicaragua arrastra una larga historia marcada por guerras, impunidades, injusticias y profundas desigualdades, y que esa herencia ha alimentado la repetición de ciclos de violencia y dictaduras que han golpeado a varias generaciones.

"Frente a la actual dictadura (Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo) y a la política oficial de amnistía y olvido, el Colectivo Nicaragua Nunca Más insiste en que superar el pasado implica conocerlo, describirlo, reflexionarlo y transmitirlo con un sentido cívico, pedagógico y como el primer paso para el camino a la justicia", apuntó la organización.

La propuesta del Museo de la Memoria "se levanta como respuesta al intento de la dictadura nicaragüense de falsear la historia y borrar los crímenes de lesa humanidad", agregó.

A juicio de esa ONG, desde la sociedad civil y el exilio, la exposición se convierte en una herramienta para luchar contra el olvido y la impunidad, al honrar a las víctimas y dar voz a las personas sobrevivientes.

La muestra se apoya en tres fuentes de información, entre ellos la documentación propia del colectivo (informes generales, temáticos y especializados, reportes del Observatorio contra la Tortura, bases de datos propias y testimonios de víctimas).

Igualmente, la exposición se nutre de informes y materiales de otras organizaciones nacionales e instancias internacionales de derechos humanos, y en investigaciones realizadas por medios de comunicación independientes que han aportado a la reconstrucción de los hechos.

A partir de esa documentación, el Museo de la Memoria "organiza y presenta al público un recorrido que permite entender qué pasó, cómo operó la represión, quiénes son los responsables señalados y cuáles son las demandas de justicia que siguen vigentes", señaló el organismo.

La exposición está dividida en cuatro secciones: Lo que pasó en Nicaragua y su impacto; las estrategias de represión; los perpetradores, que incluye una lista de 126 personas señalados por las víctimas y organismos de derechos humanos; y testimonios y ruta de la justicia.

El Museo, que estará en las instalaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH), en San José, abrirá sus puertas al público a partir del 9 de diciembre mediante visitas programadas y guiadas de una hora y con inscripción previa en línea.