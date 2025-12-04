China pide que "se implemente eficazmente" el alto el fuego en Gaza tras ataques israelíes

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian lamentó hoy en una rueda de prensa que "la situación en Gaza siga siendo frágil".

Lin enfatizó la importancia de la implementación del alto el fuego "para aliviar la crisis humanitaria y restablecer la paz y la estabilidad regionales lo antes posible".

El bombardeo de las fuerzas israelíes fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel.

Para el grupo palestino Hamás, este ataque "constituye un claro crimen de guerra" y una "negligencia hacia el acuerdo de alto el fuego".

Desde el recrudecimiento del conflicto entre Palestina e Israel en 2023, China ha expresado su "consternación" por los ataques israelíes contra la población civil gazatí y ha reiterado su apoyo a la solución de 'dos Estados'.

En este contexto, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves, tras reunirse en Pekín con el presidente francés, Emmanuel Macron, que ambos países trabajarán conjuntamente para avanzar hacia "una solución completa, justa y duradera" en Oriente Medio, y anunció una ayuda de 100 millones de dólares destinada a la reconstrucción de Gaza.