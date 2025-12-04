Cinco muertos, entre ellos dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí al sur de Gaza

El bombardeo, que se produjo cerca del hospital de campaña Kuwaití, fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel.

Según fuentes médicas locales, 30 palestinos resultaron heridos, y muchos de los residentes en las tiendas del campamento, llamado Najaa y ubicado en la zona de Al Mawasi, eran empleados del hospital y sus familias, aunque se desconoce aún si figuran entre las víctimas.

El portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, afirmó en un mensaje que los muertos "no se encontraban en una zona de combate, sino en un refugio, en un lugar que les dijeron que era 'seguro'".

"¿Cuántas masacres más deben cometerse antes de que todos comprendan que lo que está sucediendo en Gaza no es una 'respuesta a un suceso', sino un ataque sistemático y el asesinato directo de civiles?", dijo.

Este cuerpo de emergencias difundió un vídeo con las labores de rescate de tres de los muertos.

El Ejército de Israel lanzó un ataque contra el sur de la Franja de Gaza el miércoles por la noche en respuesta a los combates previos en Rafah que dejaron cinco soldados israelíes heridos.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) informaron en un comunicado de que el ataque se dirigió contra "un terrorista de Hamás" pero no proporcionaron más detalles del bombardeo.

Además, argumentaron que el ataque responde a una "violación flagrante" del alto el fuego entre Israel y Hamás, en referencia al incidente en Rafah, una zona en el sur del enclave bajo total control israelí.

Según la versión del Ejército, los combates se desencadenaron cuando sus tropas se encontraron "con varios terroristas que emergieron de una infraestructura terrorista clandestina".

Poco después, Hamás aseguró que el bombardeo israelí alcanzó las tiendas de campaña de desplazados cerca del hospital Kuwaiti en Jan Younis, también en el sur de la Franja, y que dejó personas muertas y heridas, "incluidos niños".

Para Hamás, este ataque "constituye un claro crimen de guerra" y una "negligencia hacia el acuerdo de alto el fuego".

La situación en Rafah es especialmente delicada puesto que continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -aunque Israel eleva esta cifra a centenares- en túneles, lo que está desencadenando este tipo de incidentes.

Hasta ahora, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha mantenido que su postura ante estos milicianos atrapados en la ciudad fronteriza con Egipto es la de "capturarlos o eliminarlos" a no ser que se rindan y entreguen sus armas.

Hamás, sin embargo, ha venido advirtiendo de que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos salgan de la zona de Gaza controlada por Israel.