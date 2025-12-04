De la Espriella busca liderar la derecha y a Colombia avalado por 4,7 millones de firmas

De la Espriella, que es cercano al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) pero no hace parte de su partido, el Centro Democrático, aseguró que los 4.780.000 firmas que recogió en todos los rincones del país le permiten decir que son la "materialización de un anhelo" para "salvar y reconstruir el país".

"Esta es la primera etapa de una justa democrática que no admite descanso, que no admite distracciones porque Colombia hoy más que nunca necesita de nuestra capacidad de trabajo y de nuestra responsabilidad y compromiso", manifestó.

La inscripción por firmas es una opción que prevé la ley colombiana para quienes no tienen el aval de un partido político para presentar la candidatura presidencial.

En medio de aplausos, el candidato dijo que las firmas son un "mandato inequívoco, insoslayable" que va "defender y a hacer valer como corresponde".

"Tengo perfectamente claro que tengo el fervor del pueblo colombiano que me impulsa a seguir adelante para hacer lo que corresponde y de direccionar el destino de esta patria que se merece estar en un sitial de grandeza", agregó.

El Tigre, como lo llaman sus seguidores, agradeció a la comunidad judía, a la cristiana y a la católica porque, aseguró, "esto no es solo una batalla política, es una guerra espiritual y moral".

El director del partido derechista Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro estuvieron acompañando a De la Espriella.

En las calles cercanas a la sede principal de la Registraduría hubo gente agitando la bandera de Colombia, que aplaudía al candidato y entonaba a voz en cuello consignas de campaña.

Según el calendario electoral, la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

Una encuesta de la firma Invamer divulgada el pasado lunes mostró que el senador de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, lidera en todos los escenarios la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, seguido por De la Espriella con el 18,2 %.

En tercer lugar aparece el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, representante del centro, con el 8,5 %.

La atomización de la política colombiana en los últimos años ha hecho que para las elecciones presidenciales de 2026 se haya postulado un número inusual de precandidatos, cercano al centenar, de partidos de izquierda, centro y derecha.