El populista Reform UK lidera donativos con 12 millones de euros, 10 de un solo donante

Christopher Harborne, empresario británico vinculado al sector de la aviación e inversor en criptomonedas que reside en Tailandia, fue el principal donante de Reform UK, con una aportación de 9 millones de libras (10,3 millones de euros) realizada el 1 de agosto.

Se trata de la mayor donación hecha en vida por una persona a un partido político en el Reino Unido.

El récord anterior lo ostentaba una donación póstuma de 10 millones de libras (11,44 millones de euros) incluida en el testamento del empresario y lord John Sainsbury a favor de los conservadores en 2022.

El Partido Conservador, primero de la oposición en el Reino Unido, fue el segundo que más fondos recibió entre julio y septiembre, con casi 7 millones de libras (unos 8 millones de euros), incluida una aportación máxima de un millón (1,14 millones de euros) del emprendedor tecnológico Jeremy Elliott San.

El Partido Laborista del primer ministro, Keir Starmer, declaró 2,56 millones de libras (2,93 millones de euros) en el periodo, con una donación máxima de 362.625 libras (unos 415.000 euros) procedente del sindicato Unite.

En total, los partidos británicos recibieron 24,16 millones de libras (27,65 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, según la Comisión Electoral.

Reform UK, dirigido por Nigel Farage -antes al frente del Partido del Brexit-, lidera las encuestas de intención de voto en el Reino unido, con un apoyo en torno al 25 %, seguido de los laboristas, con 19 %, y los conservadores con 18 %.

La próxima gran cita electoral en este país serán las elecciones municipales parciales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales en mayo de 2026, mientras que los comicios generales se prevén en 2029.