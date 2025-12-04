Fallece Steve Cropper, guitarrista de Booker T. & the MG's y los Blues Brothers

Según confirmó a la revista el hijo del músico, Cameron, el destacado guitarrista de música soul, instrumentista, productor y compositor en la firma Stax Records, falleció el miércoles.

Cropper era famoso por su reconocible interpretación como solo en el grupo instrumental interracial Booker T. & the MG's.

Sin embargo, su trabajo también inspiró decenas de temas, algunos de los cuales produjo o diseñó él mismo, grabados en el estudio de Stax Records por grandes del soul como Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus y Carla Thomas y Eddie Floyd, explica Variety.

En 1996, la revista musical británica mensual Mojo lo nombró el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos, después de Jimi Hendrix.

Como compositor fue coautor de los éxitos de MG "Green Onions", "Soul-Limbo" y "Time is Tight", así como de grandes éxitos de R&B como "(Sittin' on) The Dock of the Bay" y "Mr. Pitiful" de Redding, "In the Midnight Hour" y "634-5789" de Pickett, "Knock On Wood" y "Raise Your Hand" de Floyd, y "Seesaw" y "Sookie Sookie" de Don Covay.

Aunque la asociación de Cropper con Stax terminó en medio de problemas administrativos en 1970, los MG's se reagruparon para grabar y realizar giras entre los años 70 y 90, y apoyaron a artistas como Bob Dylan, John Fogerty, Neil Young y Levon Helm, de The Band, recuerda Variety.

El trabajo más destacado de Cropper en los últimos años fue como guitarrista principal de los Blues Brothers, el grupo musical de John Belushi y Dan Aykroyd.