La aerolínea estatal de Bolivia suspende vuelos de este jueves desde y hacia Caracas

Un comunicado difundido por BoA señala que "como medida preventiva y priorizando la seguridad y bienestar" de sus pasajeros y tripulaciones, "se suspenden los vuelos hacia y desde Caracas correspondientes al jueves 4 de diciembre de 2025".

En concreto, los vuelos suspendidos preventivamente son el 1718, desde el aeropuerto de Viru Viru en la ciudad oriental de Santa Cruz y el 1711 que debía volar desde Caracas hacia Bolivia.

"La decisión se adopta de manera preventiva, ante reportes de inestabilidad en señales de navegación informadas por otras aerolíneas que operan la ruta, y con el objetivo de mantener nuestros altos estándares de seguridad", señaló la línea aérea.

La estatal boliviana ofreció a los pasajeros afectados como alternativas "sin costo" la reprogramación del vuelo "sujeto a disponibilidad" o el "reembolso total del boleto".

Esta suspensión ocurre en medio de sucesivas cancelaciones de vuelos de distintas aerolíneas a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, operaba este jueves con una oferta limitada de vuelos internacionales tras la suspensión de viajes de la aerolínea colombiana Wingo y de su matriz, la panameña Copa Airlines, que se sumaron a otras ocho que cancelaron temporalmente sus itinerarios tras el aviso estadounidense de cierre del espacio aéreo venezolano.

En respuesta a las cancelaciones, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

Actualmente hay una tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval en el mar Caribe, que el presidente estadounidense, Donald Trump, defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el mandatario venezolano Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.