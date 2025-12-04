La BBC respalda "la decisión colectiva" de la UER de aceptar a Israel en Eurovisión 2026

"Apoyamos la decisión colectiva tomada por los miembros de la UER. Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y de ser inclusivos", dijo un portavoz de la emisora del Reino Unido.

Esos países, además de Islandia, habían asegurado que se retirarían de la edición de este año del concurso musical si se permitía la participación de Israel, que querían que fuera excluida por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.

En una reunión de la asamblea general de la UER celebrada este jueves en Ginebra, los miembros de la unión -pertenecientes a 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 naciones- aceptaron una serie de reformas, que implicaban la permanencia de Israel.

Las reformas aprobadas por una amplia mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones, consisten en reducir los televotos de los espectadores, reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

La decisión de la UER provocó el anuncio de retirada de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, mientras que Islandia, otro de los países que se oponía a la participación de Israel, aún no se ha pronunciado, y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso "en los próximos días".