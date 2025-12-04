Negociadores ucranianos llegarán hoy a EE.UU. para reunirse con Witkoff

“Rustem Umérov, el jefe de la delegación (ucraniana), que tiene como única misión negociar con los aliados estadounidenses y europeos, aterrizará en EE.UU. mañana (por hoy) para reunirse de nuevo con la delegación (estadounidense)”, dijo Stefaníshina en Washington, según informa la televisión pública ucraniana, Suspilne.

Witkoff y Kushner visitaron esta semana al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Putin reafirmó que Rusia sólo está dispuesta a negociar sobre sus demandas de que Ucrania le ceda la parte de la región de Donetsk que todavía controla y renuncie al despliegue de tropas de países de la OTAN en su territorio en la posguerra. Estas y otras demandas rusas son inaceptables para Kiev.

Según publicaciones como el Kyiv Post, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tenía previsto reunirse el jueves con Witkoff y Kushner en Bruselas, pero los emisarios de Trump prefirieron regresar a EE.UU. sin hablar con él. Zelenski también había ofrecido reunirse con ambos en Kiev.

Umérov y el resto de la delegación ucraniana -integrada entre otros por el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov- se reunieron el miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad nacional de sus principales aliados europeos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kushner y sobre todo Witkoff son percibidos por Ucrania y sus aliados como actores claramente favorables a Moscú en este proceso. El principal aliado de Kiev en la administración Trump, el representante de la Casa Blanca para Ucrania Keith Kellogg, ha perdido el poco protagonismo que llegó a tener en el proceso. Kiev confía ahora en que las posturas más equilibradas del secretario de Estado, Marco Rubio, se impongan sobre las de Witkoff.