Nueva Delhi amanece blindada y engalanada por la llegada de Vladímir Putin

"Desde su llegada hasta su partida, cada movimiento será monitoreado de cerca. La coordinación está en marcha minuto a minuto", declaró un alto funcionario según agencia local PTI.

Los medios locales informaron que Nueva Delhi ha activado un dispositivo de seguridad de cinco capas que incluye comandos de élite de la Guardia de Seguridad Nacional (NSG), francotiradores apostados en las posibles rutas del convoy y vigilancia con drones reforzada por bloqueadores de señal e inteligencia artificial.

Las autoridades también han instalado cámaras de reconocimiento facial de última generación en puntos estratégicos, mientras más de 40 altos funcionarios de seguridad rusos que llegaron ayer a la capital india coordinan en tiempo real con el NSG y la Policía de Delhi cada movimiento del presidente.

Entre los elementos más visibles del despliegue destaca la llegada de la limusina oficial de Putin, la blindada Aurus Senat, trasladada expresamente para esta visita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de los cuerpos de seguridad desplegados en las calles, también se pueden apreciar las banderas de Rusia e India que adornan algunas de las principales avenidas de Nueva Delhi, incluido Rajpath —rebautizado como Kartavya Path—, el amplio bulevar ceremonial que conecta el complejo gubernamental de Central Vista con el emblemático monumento Puerta de la India.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta es la primera visita de Estado del presidente ruso a la India desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2021 y llega en plena fase de negociaciones entre Washington y Moscú sobre el futuro del conflicto.

Putin participará en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia en Nueva Delhi, donde está previsto que se reúna con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Según el Kremlin, Putin y Modi presidirán durante los próximos dos días la firma de 15 acuerdos y una decena de documentos en el marco de la 23 Cumbre Anual India-Rusia, lo que incluirá una declaración conjunta y el programa de desarrollo estratégico de la cooperación económica hasta 2030.

Rusos e indios firmarán un memorándum de cooperación en materia espacial y conversarán sobre la producción de motores de aviones, la transferencia de tecnología de reactores nucleares de pequeño tamaño o modulares y la construcción de barcos con la creación de astilleros en Bombay y Chennai.

El viaje del presidente ruso a la India se produce en plena reconfiguración del comercio global, empujada por la agresiva política arancelaria de Estados Unidos que ha afectado directamente a Nueva Delhi, castigada en agosto con aranceles punitivos del 50 % por la compra de crudo ruso.