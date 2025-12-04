Un terremoto de magnitud 6 sacude la región occidental china de Xinjiang

El seísmo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.

Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor.

El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.