Arriban a Argentina seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca

"Ya se encuentran en el país los primeros seis aviones de combate F-16, incorporados por la República Argentina como parte del proceso de modernización integral del sistema de defensa", informó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red social X.

Según detalló el organismo, el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la recepción formal de seis de las 24 aeronaves que el Gobierno de Argentina acordó comprar a Dinamarca en abril de 2024.

Los seis aviones F-16 que llegaron este viernes al país serán destinados al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en el centro del país.

"Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional", expresó el Ministerio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los aviones serán presentados este sábado a las 9:00 hora local (12:00 GMT) en un acto oficial en la provincia de Córdoba encabezado por el presidente argentino, Javier Milei, quien estará acompañado del ministro de Defensa y de las autoridades de las Fuerzas Armadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previo al acto, las aeronaves llevarán a cabo un vuelo rasante sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó hacer la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada en aquel entonces por el Gobierno de Milei como "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983", año en que Argentina regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar que había gobernado el país desde 1976.

El Gobierno planea que estos aviones F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo firmado en 2024 incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años.

Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país suramericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.