Ecuador, en coordinación con EE.UU., incauta 4,6 toneladas de droga en altamar

El cargamento está valorado en más de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense y más de 140 millones de dólares en el europeo, indicó en un comunicado.

En las próximas horas, los aprehendidos y las evidencias serán entregados por el buque guardacostas estadounidense Escanaba a la lancha guardacostas Isla Darwin de la Armada de Ecuador, bajo cadena de custodia, para su judicialización.

Esta operación fue ejecutada en el marco de la coordinación directa entre los Centros de Operaciones de Guardacostas de ambos países.

El Ministerio no precisó el tipo de droga incautada.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un 'conflicto armado interno' que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como "terroristas".

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

Con 4.619 asesinatos entre enero y junio pasados, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.