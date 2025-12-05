El arquitecto Frank Gehry, autor del Guggenheim de Bilbao, muere a los 96 años

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

El arquitecto, que cambió su apellido de Goldberg a Gehry en 1954, alcanzó fama internacional a finales del siglo XX con el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y considerado por medios especializados y la propia Solomon R. Guggenheim Foundation como una de las obras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

El edificio, que según publicó The Guardian en 2017 "cambió todo" e inició una "locura global" con sus formas curvas y revestimiento de titanio, impulsó la regeneración urbana de la capital vizcaína y consolidó a Gehry como referente global del deconstructivismo, según el MoMA de Nueva York.

Entre sus proyectos más destacados figuran también la Casa Danzante de Praga (1996), el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles (2003) y la Fundación Louis Vuitton de París (2014).

Cuando en 1989 fue galardonado con el prestigioso Premio Pritzker, el jurado reconoció que su obra era "a veces controvertida pero siempre sorprendente", fruto de un arquitecto "siempre abierto a la experimentación" a quien compararon con Picasso.

La relación de Gehry con España no se limitó al Guggenheim de Bilbao.

El arquitecto participó también en el diseño del hotel Marqués de Riscal, parte de las Bodegas Marqués de Riscal, en Elciego (La Rioja), inaugurada en 2006.

A través de su firma Gehry Partners lanzó nuevas técnicas para construir edificios de líneas geométricas complicadas nunca conseguidas antes, cuyo mejor ejemplo es el museo bilbaíno.

Pero fue precisamente su intento de replicar, en exceso en opinión de otros arquitectos, el éxito del Guggenheim bilbaíno lo que le valió críticas.

La construcción del Guggenheim Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha sufrido retrasos y, aunque se inició hace ya 14 años, todavía no ha sido terminado. En 2011, más de un centenar de artistas solicitaron boicotear el museo tras conocerse los abusos sufridos por los trabajadores extranjeros que lo construían.

Gehry, que en 1951 consiguió la ciudadanía estadounidense aunque conservó también la canadiense, se casó en 1952 con Anita Snyder, con quien tuvo dos hijas antes de divorciarse en 1966.

En 1975 se volvió a casar con la empresaria de origen panameño Berta Isabel Aguilera, con quien tuvo otros dos hijos.