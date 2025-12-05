Juez español ordena el ingreso en prisión de exdirigente de la banda terrorista ETA

Por ello, el juez Santiago Pedraz ha emitido una nueva orden europea de detención contra Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, como parte de su investigación por la financiación del grupo terrorista independentista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a través de las herriko tabernas -bares controlados por el entorno político de la banda-.

En un auto al que tuvo acceso EFE este viernes, el magistrado, que procesó en julio a Ternera, de 74 años, por el delito de dirección de organización o grupo terrorista en el marco de esta causa sobre la financiación del grupo, dispone ahora su detención.

Aunque el juicio por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas arrancó en 2013 y se saldó con 20 condenados, por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la Justicia.

El ex dirigente de la banda terrorista fue detenido en Francia en mayo de 2019, a los 69 años, donde se le intervinieron una serie de documentos relacionados con la organización de la banda terrorista, a los que el juez español pudo acceder gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía.

A la vista de esa documentación, señala el magistrado, "se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", añade.

Además, agrega que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”.

En mayo del pasado año, el juez Pedraz acordó declarar concluso el sumario sobre la financiación de ETA, pero la asociación Dignidad y Justicia, dirigida por el hijo de un fiscal asesinado por el grupo terrorista, pidió incorporar las pruebas de la documentación requisada en Francia a esta causa y revocar la conclusión del sumario para ampliar el procesamiento de Josu Ternera.

El pasado 26 de junio, la Audiencia Nacional accedió a la petición y pidió a Pedraz dictar un nuevo procesamiento.

En la actualidad, Josu Ternera vive en Francia en régimen de libertad bajo control judicial, aunque España lo reclama desde su captura para juzgarlo por varias causas, entre ellas la de un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil en 1987 en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños.

Su extradición a España está pendiente de otro juicio en Francia por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en el país galo entre 2002 y 2005.