La FIL presenta el libro Frankenstein, con arte y talento mexicano apoyado por Del Toro

Deborah Holtz, editora del libro, dijo -en entrevista con EFE- que el libro refleja el arduo y largo trabajo que Del Toro y su equipo, entre los que destacan mexicanos, realizaron por años para lograr el ambiente y la estética de la película que desde el estreno ha sido reconocida por la crítica.

La publicación desglosa el proceso creativo de la película, desde los bocetos creados por el director ganador del Oscar hasta la ejecución final y la puesta en escena, que muestran un compromiso con su tierra y con la decisión de impulsar a talentos mexicanos.

“Él siempre ha tenido una generosidad y ganas de elevar su entorno, no le da la espalda a la gente con la que trabajó y esa visión está totalmente presente de él (en la película). De hecho, dice que ésta es una película supermexicana, que no hay nada más mexicano que el gótico”, expresó la directora de Trilce ediciones.

Talentos mexicanos como el artista hiperrealista Rubén Orozco, quien realizó la escultura del 'Dark angel', que tiene momentos clave en la historia.

“Creo que tiene una cosa muy clara, que es su mexicanidad y lo que eso aporta imprime una carga emocional única a la obra que no se lograría con otro director”, comentó Holtz.

La publicación no sólo funge como un recorrido visual por todo el universo de Frankenstein, sino también como un análisis del proceso de adaptación, al detallar la transición de la novela de Mary Shelley al guión cinematográfico, un proceso que Del Toro ha madurado durante años.

El volumen incluye desde apuntes y bocetos tempranos del director, hasta la compilación de la investigación de los materiales más tempranos en la producción que revela la intención de Del Toro de documentar todo desde el inicio.

El libro será publicado en inglés y Trilce, una editorial mexicana, lo editó y distribuirá en el mercado hispanohablante. La idea es comenzar la distribución en México a mediados de diciembre, con venta en librerías y en línea y después expandirla a otros países, entre ellos España.

"Ya no llegamos (a la venta) para Navidad, pero sí para los Oscars, porque seguro va a estar ahí (nominada la película)", concluyó la editora.

La FIL concluirá este domingo sus actividades, a las que se espera se consiga una asistencia de alrededor de 900.000 personas.