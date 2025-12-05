Macron celebra el acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda y llama a las partes a respetarlo

"Hago un llamamiento a todos para que respeten sus compromisos con una paz duradera para los pueblos del este de la República Democrática del Congo y la región de los Grandes Lagos", declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Destacó que "el compromiso de las partes y los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Catar, junto con Togo, mediador de la Unión Africana, hicieron posible este avance".

Macron reiteró el compromiso de Francia de contribuir a la paz en la región de los Grandes Lagos, y recordó la conferencia que celebró en París junto con Togo el pasado 30 de octubre y en la que anunció más de 1.500 millones de euros en ayuda para las poblaciones vulnerables y el establecimiento de corredores humanitarios en la zona.

Al acto -celebrado en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos, un organismo bajo control del Departamento de Estado y rebautizado con el nombre de Trump- asistió el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, junto con los presidentes de Angola, Burundi y Kenia, además de representantes de Uganda y Togo.

Esta firma se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia el fin del conflicto en el este de la RDC.