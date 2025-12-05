Putin asegura a Modi que negocia una "declaración pacífica" conjunta con Estados Unidos

"Estamos trabajando junto con algunos socios, incluidos los Estados Unidos, en una posible declaración de paz", aseguró el mandatario ruso al detallar el estado de las conversaciones al inicio de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

El líder del Kremlin aprovechó el encuentro bilateral para agradecer a Modi su implicación personal en la búsqueda de soluciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos.

"Gracias por su atención y por su interés en encontrar soluciones para esta situación. Nuestras posturas están profundamente arraigadas en la historia, pero no son las palabras lo que importa, sino el fondo de la cuestión, que es muy importante", agregó.

Esta confirmación sigue a las impresiones compartidas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú, comentó que el líder ruso había dado señales de querer poner fin a la guerra, aunque advirtió entonces que no se había logrado un consenso definitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los enviados de Trump viajaron a Moscú el miércoles y regresaron directamente a Estados Unidos tras ser recibidos por Putin y cancelaron una reunión programada en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que ha generado incertidumbre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales socios europeos para ponerles al día sobre el plan de paz que impulsa Washington.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones de posguerra son asuntos centrales que ni los bandos ni los mediadores han logrado consensuar hasta el momento.